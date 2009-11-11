В Киевском метро сократили виды годовых проездных

В Киевском метрополитене сократили разновидности годовых проездных билетов, оставив лишь тот, который обеспечивает проезд пассажира, начиная с 1 января и заканчивая 31 декабря.

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы КП “Киевский метрополитен” Надежда ШУМАК.

“Годовые проездные, если вы помните, у нас были трех видов: когда в ноябре (2008 года - УНИАН) мы ввели новый тариф, сразу же запустили проездные на 12 месяцев, затем - годовые проездные, которые действовали с 1 декабря по 30 ноября, и третий вид – непосредственно годовой, т.е. действовал с 1 января по 31 декабря. Сейчас уже их не будет. Будут только с 1 января, т.е. календарне годовые проездные”, - сказала Н.ШУМАК.

По ее информации, стоимость одного такого проездного билета остается 910 грн., т.е. цена, которая была установлена и утверждена еще в январе этого года распоряжением КГГА (№90 от 28 января 2009 года – УНИАН). Приобрести его можно будет в кассах метро в декабре.

Руководитель пресс-службы также отметила, что сейчас на проездные билеты в метро на длительный срок – месяц, квартал, а также год - действуют цены, установленные сразу после решения о снижении стоимости проезда с 2 грн. за одну поездку до 1,7 грн. В частности, проездной на один месяц стоит 95 грн., на квартал - 260 грн.

“В годичных проездных не будет ограничиваться количество поездок. Не було такого распоряжения, чтоб мы ограничивали количество поездок ни в месячных, ни в годовых, ни в квартальных”, - подчеркнула Н.ШУМАК.

Также она отметила, что школьники продолжают бесплатно ездить в метрополитене столицы и, скорее всего, в следующем году эта льгота для них будет сохранена: «Ничего пока не меняется. Мы никаких распоряжений из КГГА не получали, и ничего по этому поводу не говорят. По-моему, и с 1 января, скорее всего, тоже дети будут ездить бесплатно”.

Как сообщал УНИАН, в середине августа КГГА обнародовала проект решения, в соответствии с которым, в частности, планируется ограничить количество поездок в проездных билетах на месяц на проезд в метрополитене до 70-ти.