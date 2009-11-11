Завтра Ющенко посетит Крюковский вагоностроительный завод

В четверг, 12 ноября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Полтавскую область.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, планируется, что в Кременчуге В.ЮЩЕНКО проведет совещание по проблемным вопросам функционирования промышленных предприятий. Заседание, которое начнется в 14.00, в прямом эфире будет транслировать НТКУ.

Также во время рабочей поездки глава государства ознакомится с работой ОАО «Крюковский вагоностроительный завод».

Кроме того, В.ЮЩЕНКО в Кременчуге примет участие в эфире местного телеканала «Визит».