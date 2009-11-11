Завтра Ющенко посетит Крюковский вагоностроительный завод
18:38, 11 ноября 2009Транспорт/Связь
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Во время визита в Полтавскую область
В четверг, 12 ноября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Полтавскую область.
Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, планируется, что в Кременчуге В.ЮЩЕНКО проведет совещание по проблемным вопросам функционирования промышленных предприятий. Заседание, которое начнется в 14.00, в прямом эфире будет транслировать НТКУ.
Также во время рабочей поездки глава государства ознакомится с работой ОАО «Крюковский вагоностроительный завод».
Кроме того, В.ЮЩЕНКО в Кременчуге примет участие в эфире местного телеканала «Визит».
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