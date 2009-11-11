Украина и Польша планируют открыть два новых пункта пропуска

Украина и Польша к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года планируют открыть на общей границе два новых пункта пропуска.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил посол Украины в Польше Александр МОЦЫК.

Он отметил, что стороны согласовали строительство пунктов пропуска „Будомеж-Грушив” и „Угрынив-Довгобычув”, которые будут размещены на польской территории, а пограничный и таможенный контроль совместно будут осуществлять украинские и польские службы.

Посол заметил, что на последнем заседании консультативного комитета президентов (9-10 ноября) стороны договорились внести изменения в межправительственное соглашение от 2001 года о пересечении украинско-польской границы, что будет способствовать введению совместного контроля на границе.

А.МОЦЫК также сообщил, что украинская власть практически завершила согласование строительства еще одного пункта пропуска на польской территории „Нижанковичи-Мальховице”, а также предложила Польше утвердить сооружение четырех пунктов в Украине. Речь идет о „Белз-Бандрув”, „Боберка-Смольник”, „Мшанец-Бистре”, „Адамчуки-Збереже”.

Посол сказал, что представители Польши и Украины не определили точные сроки строительства этих пунктов пропуска, заметив, что на политическом уровне задекларирована необходимость строительства, по меньшей мере, 7 новых пунктов пропуска на общей границе.

А.МОЦЫК также отметил, что на польско-украинской границе, которая фактически является границей Украины с 27-ю государствами Евросоюза, протяженностью около 540 километров, есть лишь 12 пунктов пропуска, из которых 6 автомобильные. В то же время в Германии, у которой протяженность границы с Польшей также около 500 км, было 38 пунктов пропуска, в том числе 19 автомобильных.