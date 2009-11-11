Beeline запустил IP-телефонию в Житомире

Оператор связи Beeline начал предоставлять услуги фиксированной телефонии и широкополосного доступа в Интернет по единому каналу передачи данных – широкополосной оптоволоконной сети доступа с использованием технологии VoIP. Услуга запущена в коммерческую эксплуатацию в Житомире.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе оператора.

Согласно сообщению, внедряя фиксированную связь, Beeline предлагает абонентам альтернативную телефонную линию с высоким качеством связи и прямым городским номером, круглосуточную сервисную поддержку, а также специальные тарифы на пакетные услуги связи, звонки мобильным абонентам Beeline и звонки в Россию. Предлагаемый пакет услуг реализован на современной высокоскоростной оптоволоконной сети доступа, построенной по технологии FTTB (оптика к дому).

Услуга будет предоставляться представителям малого и среднего бизнеса в рамках направления «Beeline Бизнес».

Технология VoIP (Voice over IP) объединяет интернет-связь и голосовую телефонию. Для передачи речи в звонках VoIP используется единый широкополосный поток данных волоконно-оптической сети Beeline. С помощью телефонного шлюза аналоговая линия соединяется с сетью передачи данных, при этом аналоговый сигнал преобразуется в цифровые пакеты и маршрутизируется по сетям пакетной передачи данных в нужном направлении.

Beeline владеет собственным номерным ресурсом для предоставления услуг фиксированной телефонной связи в 21 городе Украине: Киеве, Днепропетровске, Донецке, Виннице, Запорожье, Ивано-Франковске, Луганске, Луцке, Львове, Мариуполе, Одессе, Полтаве, Ривне, Симферополе, Харькове, Чернигове, Ужгороде, Броварах, Житомире, Суммах и Хмельницком.

Сеть оптоволоконного высокоскоростного Интернет от Beeline со скоростью работы до 1 Гбит/с развернута в 9 городах Украины: Киеве, Харькове, Запорожье, Львове, Одессе, Днепропетровске, Житомире, а также в Броварах и Вишневом.

Справа УНИАН. Оператор связи Beeline входит в группу компаний «ВымпелКом» (Россия) и предоставляет полный спектр услуг мобильной связи стандарта GSM 900/1800, фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа.

В группу компаний «ВымпелКом» входят операторы связи, предоставляющие услуги голосовой телефонии и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет. ОАО «ВымпелКом» осуществляет операции в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении, а также во Вьетнаме и Камбодже на территории с общим населением около 340 млн. человек.