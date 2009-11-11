«ВОЛЯ» начала предоставлять услуги в Полтаве

Национальная телекоммуникационная компания «ВОЛЯ» начала предоставлять услуги под торговыми марками «Воля Премиум ТВ» и «Воля Бродбенд» в Полтаве.

Как передает корреспондент УНИАН, об сегодня на пресс-конференции сообщил директор регионального предприятия ООО «Полтавские телекоммуникационные системы» (ПОИСК-ТВ) Владимир ДАЦЮК.

По его словам, «ООО «Полтавские телекоммуникационные системы» стало одним из 18 региональных украинских провайдеров, которые в будущем будут носить имя компании «ВОЛЯ». Основной задачей предприятий стал переход на новые стандарты, целью которых является максимальное соответствие ожиданиям потребителей относительно уровня сервиса и качества услуг, которые предоставляются…".

Руководитель отдела по связям с общественностью компании «ВОЛЯ» Алина СИГДА, рассказывая о планах компании на ближайший год, подчеркнула, что повышение стандартов обслуживания абонентов всегда было основным приоритетом компании.

«Ребрендинг наших региональных активов мы начали не с изменений названий и логотипов, а по внедрению стандартов предоставления услуг. В тех городах, где предприятия уже готовы к изменениям и имеют достаточно квалифицированных специалистов, - а к ним относится и профессиональная команда «Полтавских телекоммуникационных систем», этот процесс уже начался, а в других городах начнется в 2010 году», - заявила А.СИГДА.

На пресс-конференции журналисты смогли самостоятельно протестировать услуги, предлагаемые компанией, и ознакомиться с дополнительными возможностями цифрового телевидения - «Воля Премиум ТВ» и высокоскоростного доступа к сети Интернет-«Воля Бродбенд».

Справка УНИАН. Компания «ВОЛЯ» является национальным украинским провайдером, предоставляющим комплекс современных телекоммуникационных услуг - кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной Интернет, услуги крупнейшего в Украине дата-центра, а также дополнительный сервис «видео-по-запросу».

ООО «Полтавские телекоммуникационные системы» (ПОИСК ТВ) - ведущий провайдер Полтавы, который предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг - доступ к пакетам программ в аналоговом и цифровом форматах ("Воля Премиум ТВ") и высокоскоростной доступ в Интернет ("Воля Бродбенд").