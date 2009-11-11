Система мониторинга УГЦР признана самой развитой в Европе

Согласно опросу, проведенному в 26 странах – членах Системы радиочастотного мониторинга (СРЧМ), система радиочастотного мониторинга ГП «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) признана самой развитой в Европе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УГЦР.

Согласно сообщению, такие данные были обнародованы на 32-м заседании Проектной группы членов Европейской конференции администраций связи (СЕПТ) и наблюдателей от европейских организаций по вопросам радиочастотного мониторинга FM PT 22, которое состоялось в г. Любляна в Словении. Инициатором проведения данного опроса выступает Федеральный офис связи Швейцарии.

В ходе опроса учитывались мощности национальных служб радиомониторинга – количество стационарных и мобильных средств, персонала и т.п.

В составе системы радиочастотного мониторинга УГЦР, по последним данным центра, насчитывается около 210 стационарных станций радиомониторинга, из которых 165 являются интегрированными в состав автоматизированной системы радиомониторинга УГЦР, и 114 мобильных станций. Для сравнения: в составе СРЧМ Германии, которая имеет наиболее мощный потенциал, насчитываются 90 стационарных и только 32 мобильных станции радиомониторинга.