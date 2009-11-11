Порт «Южный» сократил грузоперевалку

Морской торговый порт «Южный» за январь-октябрь 2009 года сократил объемы перевалки грузов на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 14 млн. 816 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в порту.

Напомним, в январе-октябре 2008 года объем перевалки грузов порта составила 18 млн. 221 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, за 9 месяцев т.г. порт «Южный» сократил перевалку грузов на 20,2% – до 13 млн. 149 тыс. тонн.

Все 18 морских портов Украины по итогам 10 месяцев т.г. снизили грузоперевалку в целом на 20% по сравнению с январем-октябрем 2008 года – до 90 млн. тонн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный» (ГП МТП «Южный») основано в 1978 году, расположено в акватории Аджалыкского лимана, в 30 км на северо-восток от Одессы, является одним из самых глубоководных портов на Черном море.

Порт способен принимать судна дедвейтом (грузоподъемностью) до 150 тыс. тонн и обслуживает основные экспортные и транзитные грузопотоки навалочных, угольно-рудных, генеральных, химических и наливных грузов. Грузооборот порта в 2008 году составил 21 млн. 698 тыс. тонн.