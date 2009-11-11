«Инком» представил «Антикризисный пакет решений»

ИТ-компания «Инком» в ходе цикла бизнес-завтраков – «Solutions Week. Пресс-завтрак» представила разработанный компанией «Антикризисный пакет решений». Об этом говорится в сообщении компании, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, в состав "Антикризисного пакета решений" вошли продукты и услуги, ориентированные на быструю окупаемость и сроки реализации. «Подобранные решения позволяют экономить и более эффективно управлять ресурсами, в том числе корпоративной информацией, а также обеспечивают безопасность бизнеса», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что особый раздел составляют услуги, в числе которых ИT-аутсорсинг. «Несмотря на то, что ИТ-аутсорсинг считается долгосрочным проектом, он позволяет добиваться положительных результатов уже на начальных стадиях реализации – оптимизации бизнес-процессов, бюджетирования ИТ-службы и т.д.», - отмечают в компании.

По информации «Инком», первостепенной целью Solutions Week было не просто ознакомление представителей бизнеса и ИТ с решениями, позволяющими более эффективно использовать информационные технологии в бизнесе, но и дать полезные рекомендации и практические советы по их внедрению.

Как сообщили в компании, каждый бизнес-завтрак был посвящен отдельной теме – "Управление бюджетами", "Объединенные коммуникации", "Информационная безопасность", "Решение для взыскания просроченной задолженности", "ИТ-аутсорсинг" и "Комплексные системы защиты информации". В соответствии с каждой темой, формировалась аудитория слушателей. В общей сложности, цикл мероприятий посетило более 120 человек, среди которых – топ-менеджеры, финансовые и ИТ-директоры компаний различных размеров и отраслей экономики.

«Представленные решения являются частью Антикризисного пакета решений «Инком», который был создан на основании данных, полученных в ходе исследования покупательских предпочтений клиентов компании. Поэтому к участию в бизнес-завтраках мы приглашали руководителей и ИТ-директоров компаний, которые уже проявили интерес к данной тематике», – отметил президент компании «Инком» Александр ФЕДЧЕНКО.

Справка УНИАН. Компания "Инком" (г. Киев) работает на рынке системной интеграции Украины, имеет 30 филиалов в крупнейших городах на всей территории страны.