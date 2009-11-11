Запорожский аэропорт сократил пассажироперевозки

Государственное предприятие "Международный аэропорт Запорожье" в октябре 2009 г. сократило пассажироперевозки, по сравнению с октябрем 2008 года более чем на 40%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН на предприятии, "на протяжении октября 2009 года ГП "Международный аэропорт Запорожье" было отправлено 3 432 пассажира, что на 2 424 человека - т.е. на 41,4% меньше, чем в октябре 2008 г., когда из запорожского аэропорта вылетело 5 856 пассажиров".

В конце года, согласно прогнозам руководства предприятия, ситуация с пассажиропотоком еще ухудшится.

"В последнем квартале традиционно прекращаются рейсы в Анталию, где завершается курортный сезон, вследствие чего мы теряем 4-5 рейсов в неделю. Отчасти они замещаются полетами в Египет, но лишь отчасти - максимум три рейса в неделю", - сообщили в ГП "Международный аэропорт Запорожье".