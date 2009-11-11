Мариупольский порт сократил грузоперевалку

ГП «Мариупольский морской торговый порт» за 10 месяцев 2009 года сократил грузоперевалку на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 10 млн. 844 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в порту.

Напомним, за 10 месяцев 2008 года перевалка грузов в порту составила 13 млн. 829 тыс. тонн. За 9 месяцев т.г. порт снизил грузоперевалку на 25,7% – до 9 млн. 380 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в целом перевалка грузов морскими портами Украины по итогам 10 месяцев т.г. снизилась на 20% по сравнению с январем-октябрем 2008 года – до 90 млн. тонн.

Справка УНИАН. Мариупольский порт – наиболее крупный и развитый порт Азовского моря. Он связан со 152 портами всех континентов.

Средние глубины на подходе к Мариупольскому порту составляют 12 м и позволяют обслуживать суда практически любой грузоподъемности, что ставит Мариупольский порт в более выгодное положение перед другими портами Азовского моря.

Порт открыт для захода судов круглый год. Порт принимает суда с осадкой до 8 м и длиной до 240 м. Территория порта составляет 77,7 га. Длина причальной линии порта – 3,9 км. Площадь крытых складов – 11,8 тыс. куб. м. Открытая складская площадь – 240,9 тыс. куб. м.