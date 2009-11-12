Ющенко одобрил ратификацию соглашения о воздушном сообщении
08:03, 12 ноября 2009Транспорт/Связь
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Между Украиной и Боснией и Герцеговиной
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон о ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Советом Министров Боснии и Герцеговины о воздушном соединении.
Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 22 октября.
Соглашение между Кабинетом министров Украины и Советом Министров Боснии и Герцеговины о воздушном соединении было подписано 24 июня 2008 года в Киеве.
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