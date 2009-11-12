В Донецком аэропорту построят новую ВПП

В рамках реконструкции Донецкого аэропорта к финалу чемпионата Европы по футболу 2012 года новая искусственная взлетно-посадочная полоса (ВПП) будет построена в первой половине 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель генерального директора компании «Альтком» (генподрядчик строительства – УНИАН) Михаил КОВАЛЕВ.

Он напомнил, что ВПП должна была быть построена еще в июле текущего 2009 года, но из-за прекращения финансирования работы по укладке бетона на новой искусственной взлетно-посадочной полосе Донецкого аэропорта были приостановлены в декабре 2008 года и возобновлены только в августе нынешнего года.

По словам М.КОВАЛЕВА, на сегодняшний день осталось уложить около 9 тыс. кв. метров бетона, и «это уже в этом году будет закончено, затем будет установлено осветительное оборудование». Кроме того, в планах компании уже в этом году приступить к монтированию магистральной рулевой дорожки.

«По большому счету, там немного работы осталось. При своевременном финансировании, думаю, что в первой половине следующего года мы построим эту взлетно-посадочную полосу», - заключил М.КОВАЛЕВ.

Справка УНИАН. ООО «Дорожное строительство «Альтком» выиграло тендер на строительство взлетно-посадочной полосы Донецкого аэропорта летом 2007 года. Начало работ – лето 2007 года. Общая стоимость проекта – 972 млн. грн. Общая площадь проведения работ – 653 тыс. кв. м. Площадь взлетно-посадочной полосы – 259 тыс. кв. м. Длина полосы – 4 км. Толщина полосы – 1 м.

Новая полоса позволит принимать все существующие типы воздушных судов при любой видимости, что будет обеспечено соответствующим радиотехническим и светосигнальным оборудованием.