Apple обошла Nokia по прибылям от продаж мобильников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты исследования аналитической компании Strategy Research.

За III квартал 2009 года операционная прибыль Apple от продажи iPhone составила $1,6 млрд. Между тем, операционная прибыль Nokia в сегменте устройств мобильной связи составила $1,1 млрд.

В III квартале доля Nokia на рынке смартфонов сократилась на шесть процентных пунктов до 35% с 41%, и в целом компания закончила квартал с убытками.