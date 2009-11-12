“Укравтодор” будет конфисковать грузовики за "перегруз"

“Укравтодор” намерен ужесточить санкции за превышение габаритно-весовых параметров грузового автотранспорта, вплоть до конфискации автомобилей, сообщает еженедельник «Комментарии:».

«Нецивилизованное отношение перевозчиков к автодорогам, массовые случаи превышения допустимого веса и нагрузок на ось серьезно разрушают дороги. (...) Потому в ближайшее время планируем инициировать повышение штрафов за такие нарушения в 5–10 раз, внести изменения в законодательство, чтобы блокировать такие автомобили и даже предусмотреть их конфискацию», - объяснил в интервью еженедельнику председатель “Укравтодора” Вадим ГУРЖОС.

Как пишет издание, с начала работы программы по обеспечению контроля грузового автотранспорта “Укравтодор” закупил и ввел в эксплуатацию 26 габаритно-весовых комплексов. В следующем году планируется введение в эксплуатацию еще 25 передвижных пунктов контроля, а до 2012 - оборудование еще 22 стационарных. С начала 2009 года было проведено 156 тыс. 059 контрольных взвешиваний, зафиксировано 6 тыс. 898 нарушений, задержано 924 автомобиля (начиная с апреля, после необходимых изменений в законодательстве).

За проезд сверхнормативного автотранспорта внутри страны украинский бюджет получал всего 5–7 млн. грн. в год. А после организации мобильного габаритно-весового контроля ежегодные поступления увеличились до 10 млн. грн.

Расчеты показывают, что превышение весовых параметров даже на 10% сокращают срок службы автодорожных конструкций в 1,46 раза. По данным специалистов “Укравтодора”, увеличение количества и массы автомобилей привело к сокращению срока службы искусственных сооружений с расчетных 80–100 лет до 30–40. А межремонтный срок эксплуатации автодорог сократился с 12–18 лет до 6–10, что вдвое превышает расходы на ремонтные работы.

В то же время, по сравнению с другими европейскими странами, пишут «Комментарии:», санкции за подобные нарушения в Украине остаются самыми низкими. Например, 28 октября на трассе Малин-Гостомель была задержана колонна из десяти грузовиков со стройматериалами. Масса пяти из них превысила допустимую норму почти вдвое - до 61 тонны. В итоге все обошлось штрафом 600 евро. В соседних странах сумма штрафа была бы в десять раз больше.

Например, в Венгрии штраф только за один автомобиль с такой перегрузкой составил бы почти 6 тыс. евро. В России штраф для предприятия-перевозчика составляет 9,3-11,6 тыс. евро и 46,5 евро лично для водителя грузовика.