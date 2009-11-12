Перевозка грузов в Украине снизилась

За январь-октябрь 2009 г. предприятиями транспорта Украины перевезено 563,9 млн. тонн грузов, что составляет 73,4% от объема перевозок грузов за январь-октябрь 2008 г.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

Согласно сообщению, грузооборот за 10 месяцев т.г. составил 305,2 млрд. ткм - 72,4% от объема за аналогичный период 2008 года.

В частности, грузооборот железнодорожного транспорта Украины в январе-октябре т.г. снизился на 29,0%. На Львовской железной дороге грузооборот уменьшился на 36,5%, Юго-Западной – на 32,8%, Южной – на 32,3%, Донецкой – на 28,1%, Приднепровской – на 27,5%, Одесской – на 21,3%.

Уменьшение грузооборота состоялось также на автомобильном транспорте (на 11,0%), авиационном (на 12,4%), трубопроводном (на 26,7%), речном (на 46,4%), морском (на 56,0%).

По данным Госкомстата, перевозка грузов железными дорогами за 10 месяцев т.г. уменьшились на 27,0% - до 320 млн. тонн, в т.ч. отправление грузов – на 24,8%. Отправление грузов уменьшилось на Одесской железной дороге - на 37,8%, Львовской – на 31,8%, Юго-Западной – на 30,2%, Приднепровской – на 23,8%, Донецкой – на 22,7%, Южной – на 13,6%. В частности, отправление цемента снизилось на 43,3%, строительных материалов – на 43,0%, химических и минеральных удобрений – на 37,5%, черных металлов – на 32,2%, лесных грузов – на 30,5%, нефти и нефтепродуктов – на 22,7%, утиля черных металлов – на 22,1%, кокса – на 20,4%, железной и марганцевой руды – на 20,1%, каменного угля – на 13,6%. В то же время, отправление зерна и продуктов перемола выросло на 31,9%.

В свою очередь, отечественный морской и речной торговые флоты в январе-октябре т.г. выполнили перевозку грузов в объеме 8,1 млн. тонн, что на 52,9% меньше объемов января-октября 2008 г. Перевозки грузов предприятиями речного транспорта за 10 месяцев т.г. уменьшились на 58,5% по сравнению с объемами января-октября 2008 г., морского транспорта – на 45,1%. Заграничные перевозки грузов морским транспортом сократились на 52,6%, речным – на 42,4%. Объем переработки грузов в торговых и рыбных портах и на промышленных причалах (морских и речных) уменьшился на 15,1% и составил 133,0 млн. тонн. Переработка импортных грузов уменьшилась на 49,1%, транзитных грузов – на 22,0%, грузов внутреннего сообщения – на 59,6%. При этом переработка экспортных грузов выросла на 11,1%. Количество обработанных судов в январе-октябре т.г. сократилось на 22,5% - до 13,9 тыс. единиц.

Как сообщает Госкомстат, предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) за январь-октябрь 2009 г. перевезено 114,8 млн. тонн грузов, что на 27,4% меньше, выполнен грузооборот в объеме 27,5 млрд. ткм – на 11% меньше.

За 10 месяцев т.г. авиационным транспортом перевезено 69,7 тыс. тонн грузов, что на 20,7% меньше. Грузооборот авиационного транспорта составил 283,7 млн. ткм, что на 12,4% меньше сравнительно с январем-октябрем 2008 г.

Кроме того, магистральными трубопроводами за период январь-октябрь т.г. транспортировано 120,9 млн. тонн грузов, что на 21,9% меньше аналогичного периода.

Как сообщал УНИАН, предприятия транспорта Украины за январь-сентябрь 2009 г. перевезли 496,8 млн. тонн грузов, что составило 71,4% от объема перевозок грузов за январь-сентябрь 2008 г. (на 28,6% меньше).

За 2008 г. предприятиями транспорта Украины было перевезено 891,8 млн. тонн грузов, что на 1,3% меньше, чем за 2007 г. Грузооборот за 2008 год составил 491,7 млрд. ткм, что на 0,2% меньше, чем за 2007 г.