Автомобили в ЕС снабдят "черным ящиком"

Все автомашины, продаваемые в странах ЕС, будут в ближайшее время снабжены "черными ящиками", аналогичными тем, что установлены на самолетах, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Как сообщила сегодня британская радиокомпания BBC, Еврокомиссия получила доклад специальной научно-технической группы, которая в течение последних трех лет изучала возможность введения тщательного и постоянного контроля за действиями водителя автомобиля. Эксперты высказались за установку специального записывающего устройства, способного фиксировать во время движения автомобиля 20 ключевых параметров. Среди них - скорость, траектория движения, использование водителем тормозов и сигнальных огней.

Доступ к этой информации будет иметь полиция, а также страховые компании в случае аварий. Как отмечают специалисты, благодаря новой технологии вопрос о том, кто виноват в дорожном происшествии, будет решаться без промедления на основе точных и полных данных.

Представляющий собой модифицированный компьютер, автомобильный "черный ящик" способен также передавать на антенны полиции информацию в случаях, если водитель в несколько раз превышает предельную скорость или совершает другие грубые нарушения правил движения.