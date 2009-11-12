Altimo и TeliaSonera объединяют доли в «Мегафоне» и Turkcell

Компании Altimo (Россия) и TeliaSonera (Швеция) заключили соглашение об объединении своих акционерных долей в российском операторе мобильной связи ОАО «Мегафон» и турецком Turkcell.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Altimo.

Согласно сообщению, объединённая компания будет зарегистрирована в одной из стран Запада, её акции будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Целью соглашения является создание ведущего международного оператора, обслуживающего более 90 млн. абонентов в России, других странах СНГ, Турции, с прозрачной и эффективной структурой корпоративного управления. Новая компания сфокусирует свою работу на повышении эффективности операционной деятельности, а также экспансии на новые развивающиеся рынки.

Объединённая компания будет владеть большинством акций, как в «Мегафоне», так и в Turkcell. Компания «АФ Телеком», третий акционер «Мегафона», также приглашается присоединиться к партнерству. В случае присоединения «АФ Телеком», российские инвесторы вместе с TeliaSonera будут обладать примерно аналогичными долями и одинаковым влиянием на новую компанию.

По информации пресс-службы, никто из акционеров не сможет установить контроль над новой компанией без согласия других основных акционеров. В состав Совета директоров войдут независимые директора, которые будут содействовать разрешению сложных ситуаций и обладать правом решающего голоса в случае, если мнения членов Совета, номинированных основными акционерами, не будут совпадать. Председатель Совета директоров будет избран из числа независимых директоров.

Кроме того, в рамках соглашения Altimo и TeliaSonera объединят юридические усилия и будут сотрудничать в разрешении всех судебных споров между ними и группой Çukurova для достижения главной цели – осуществления сделки по скорейшему созданию объединённой компании.

Стороны договорились, что TeliaSonera, являясь контролирующим акционером компании Fintur Holdings с правом преимущественного приобретения акций Fintur Holdings, будет иметь опцион на покупку этих акций у Turkcell по справедливой рыночной цене.

Соглашение, подписанное Altimo и TeliaSonera, является юридически обязывающим, однако предполагаемые транзакции должны быть закреплены определёнными документальными договоренностями и поддержаны соответствующими регулирующими органами разных государств.

Как сообщалось, 5 октября 2009 г. Telenor Group (Норвегия) и компания Altimo сообщили о достижении соглашения об объединении совместных активов – пакетов акций ОАО «ВымпелКом» и ЗАО «Киевстар G.S.M.» с созданием одного из крупнейших операторов сотовой связи на развивающихся рынках.

Справка УНИАН. Акции Turkcell являются предметом судебных разбирательств с тех пор, как бывший контролирующий акционер турецкого оператора - группа Çukurova по сути продала один и тот же пакет акций дважды: сначала TeliaSonera, а потом Altimo.

Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве вынес решение, согласно которому соглашение между TeliaSonera и Çukurova о продаже акций Turkcell является действующим и, согласно ему, Çukurova должна передать этот пакет акций Turkcell компании TeliaSonera.

После достижения соглашения о продаже пакета акций турецкого оператора TeliaSonera, Çukurova продала одну его часть Altimo, а другую выставила в качестве залога по кредиту, предоставленного Altimo. Çukurova не смогла должным образом обслуживать кредит, допустила несколько нарушений кредитного договора, в результате чего Altimo предъявила законные претензии на акции, находящиеся в залоге. Факты нарушения договора, а также правомерность претензии Altimo на залог сейчас рассматривается в коммерческом суде Британских Виргинских островов.

Стороны заключили соглашение, что в случае положительного решения суда, Altimo получит принадлежащий Çukurova Group пакет акций Turkcell и вносит его в новую объединённую компанию без какой-либо премии.

Altimo входит в состав консорциума «Альфа Групп» и специализируется на инвестициях в телекоммуникации в России, СНГ, странах Азии и Африки. Ее активы включают в себя 44% голосующих акций ОАО «Вымпелком», одного из ведущих операторов мобильной связи развивающихся рынков, 25,1% акций ОАО «Мегафон, третьего по величине оператора мобильной связи России, 43,5% акций «Киевстара», крупнейшего оператора мобильной связи Украины и 4,99% акций Turkcell, крупнейшего оператора мобильной связи Турции. Суммарно, компании Altimo обслуживают более 160 млн. абонентов.

Fintur Holdings является объединенным предприятием TeliaSonera и Turkcell, в котором TeliaSonera владеет 58,55% акций, а Turkcell – 41,5%. Fintur Holdings является основным акционером ведущих операторов мобильной связи Казахстана, Азербайджана, Грузии и Молдовы.