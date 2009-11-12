В Украине перевозка пассажиров сократилась

В Украине в январе-октябре 2009 года пассажирским транспортом перевезено 6,1 млрд. человек, что на 12,1% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за отчетный период выполнена пассажирская работа в объеме 111,3 млрд. пасс./км, что 10,8% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

В частности, железнодорожным транспортом за 10 месяцев 2009 года перевезено 362,5 млн. пассажиров, что на 3,8% меньше, чем в январе-октябре 2008 года. Отправления пассажиров уменьшились на Донецкой железной дороге на 7,3%, на Южной – на 4,5%, на Одесской – на 4%, на Юго-Западной – на 3,6%, на Львовской – на 2,3%, на Приднепровской – на 2,1%

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 3,4 млрд. пассажиров, что на 7,4% меньше объемов перевозок пассажиров в январе-октябре 2008 года. Перевозки пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшились на 8,7%.

Кроме того, перевозки пассажиров морским транспортом сократились на 15,8% от объемов января-октября 2008 года. Предприятия Севастополя, которые выполнили 81,5% общих объемов морских перевозок пассажиров, уменьшили перевозку пассажиров на 15,6%.

Заграничные морские перевозки пассажиров уменьшились на 3,5%. Предприятия Автономной Республики Крым, которые выполняют почти все морские заграничные перевозки (94,8%), уменьшили перевозку пассажиров на 3%.

По данным Госкомстата, авиационным транспортом перевезено 4,5 млн. пассажиров, что на 16,4% меньше объемов авиаперевозок пассажиров в январе-октябре 2008 года.

Кроме того, за 10 месяцев 2009 года городским электротранспортом перевезено 2,4 млрд. пассажиров, что на 18,9% меньше, чем в январе-октябре 2008 года.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, пассажирским транспортом Украины за январь-сентябрь 2009 года перевезено 5,5 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 100,5 млрд. пасс./км, что составляет соответственно 87,9% и 89,7% от объемов аналогичного периода 2008 года.

Справка УНИАН. За 2008 год пассажирским транспортом Украины было перевезено 8,3 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 147,3 млрд. пасс./км, что соответственно на 1,4% и 4,5% больше, чем в 2007 году.