Укрзализныця платежеспособна, график выплат по кредиту согласовывается

«Укрзализныця» платежеспособна и на сегодняшний день согласовывает с Barclays capital bank график выплат по кредиту, предоставленному банком.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

«Дефолт – это самая большая глупость, о которой можно сейчас говорить. «Укрзализныця» – платежеспособная организация», – сказал он.

По его словам, ведомство ведет переговоры с банком относительно погашения кредита.

На уточняющий вопрос корреспондента УНИАН, есть ли финансовые проблемы у «Укрзализныци», М.КОСТЮК отметил, что «проблемы есть, но мы уже подготовили план погашения долгов «Укрзализныци» перед кредиторами». По его словам, кредиторы пошли навстречу предложениям «Укрзализныци», и сейчас согласовывается график выплат по кредиту.

Как сообщила вчера «Украинская правда» со ссылкой на источник в Кабинете Министров, «Укрзализныця» 4 ноября т.г. послала в банк Barclays письмо с просьбой реструктуризировать долг, чтобы не платить по нему до 2010 года. 11 ноября, когда от «Укрзализныци» поступили только 8 млн. долл., а погашения тела кредита не произошло, Barclays прислал ответное письмо, в котором констатировал факт дефолта по обязательствам.

Как сообщал УНИАН, в июле 2007 года «Укрзализныця» подписала кредитное соглашение с Barclays capital bank на сумму свыше 550 млн. долларов. Кредит был предоставлен без государственных гарантий под ставку LIBOR +2,5%. Кредит предоставлен на три года с отсрочкой платежа.

Кредитные средства предоставлены для финансирования достройки мостового перехода через Днепр в Киеве, модернизации путевого хозяйства и приобретения подвижного состава.

В июне т.г. М.КОСТЮК заявил, что расчеты с банком могут производиться еще в течение двух лет. В 2009 году банку будет выплачено два транша по 100 млн. долл. Согласно обязательствам, «Укрзализныця» должна была выплатить первый транш в августе, второй – в ноябре т.г.

Справка УНИАН. Государственная администрация железных дорог "Укрзализныця" является монопольным перевозчиком грузов и пассажиров железнодорожным транспортом. Объединяет шесть железных дорог – Донецкую, Львовскую, Одесскую, Приднепровскую, Южную и Юго-Западную, которые охватывают все области Украины. Эксплуатационная протяженность главных путей составляет 22,3 тыс. км, электрифицированных – 9169 км. Парк грузовых вагонов превышает 175 тыс., пассажирских – 8 тыс., тепловозов – 2,7 тыс., электровозов – 1,7 тыс. единиц.

Barclays Capital Bank (Великобритания) – одно из ведущих европейских финансовых учреждений, являющееся лидером в организации международного финансирования, включая облигации, кредиты и проектное финансирование, для правительственных организаций, корпораций и банков.