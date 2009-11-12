Ющенко ознакомился с работой Крюковского вагоностроительного

Во время рабочей поездки в Полтавскую область Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ознакомился с работой открытого акционерного общества «Крюковский вагоностроительный завод» в г. Кременчуг.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

В частности, В.ЮЩЕНКО ознакомился с работой вагоносборочного цеха, цеха по сборке и комплектации ходовой части, а также с работой комплекса пассажирского вагоностроения.