Ющенко ознакомился с работой Крюковского вагоностроительного
16:13, 12 ноября 2009Транспорт/Связь
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Во время поездки в Полтавскую обл.
Во время рабочей поездки в Полтавскую область Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ознакомился с работой открытого акционерного общества «Крюковский вагоностроительный завод» в г. Кременчуг.
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
В частности, В.ЮЩЕНКО ознакомился с работой вагоносборочного цеха, цеха по сборке и комплектации ходовой части, а также с работой комплекса пассажирского вагоностроения.
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