Укрзализныця начала переговоры о реструктуризации кредита

"Укрзализныця" начала переговоры о реструктуризации синдицированного кредита на 550 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил и.о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ на пресс-конференции в четверг.

«По синдицированному кредиту был срок оплатить 110 млн. долл. по основному долгу, и около 8 млн. долл. по процентным платежам «Укрзализныци». Сейчас ситуация следующая – "Укрзализныця" сделала предложение инвесторам, которые предоставили этот синдицированный кредит, мы ожидаем от инвесторов их реакцию на это предложение», - сказала И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, летом 2007 года «Укрзализныця» привлекла 550 млн. долл. синдицированного кредита, организатором которого выступил „Barclays capital bank”. Средства предоставлены без госгарантий сроком на три года по ставке LIBOR +2,5%.

Кредит предназначался для финансирования достройки мостового перехода через Днепр в Киеве, модернизацию путевого хозяйства и приобретение подвижного состава.