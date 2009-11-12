ДЖД снизила перевозку грузов

За 10 месяцев 2009 года Донецкая железная дорога перевезла (ДЖД) свыше 108,7 млн. тонн грузов, что составляет 104,2% к плану, 77,5% к прошлому году и 41,1% от объемов «Укрзализныци».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ДЖД.

В среднем в сутки погрузка составила 357 тыс. тонн. Средний вес грузового поезда брутто составил 3247 тонн, этот показатель на 5,8% превышает план. Средняя техническая скорость - 38,5 км/час — это на 3,8% больше плана.

Согласно сообщению, перевозка каменного угля, который составляет 59,3% от общих объемов перевозок ДЖД, за 10 месяцев 2009 года снизилась на 12,8% - до 61 млн. 925 тыс. тонн. Основная причина снижения перевозок угля — отсутствие рынков сбыта и уменьшение производства угольных предприятий Донбасса.