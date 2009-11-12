ЮЖД за 9 месяцев получила только 25% компенсации

Южная железная дорога за 9 месяцев т.г. получила только 24,5% компенсации за перевозку льготников в пригородном транспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил начальник ЮЖД Виктор ОСТАПЧУК в Кременчуге.

По его словам, за соответствующий период 2008 года дороге было компенсировано 30% сумм за перевозку лиц льготных категорий.

«В деньгах мы начислили за эту перевозку 55 млн. грн., а нам заплатили только 13 млн. грн. Отсюда и проблемы с закупкой подвижного состава и другие. Денег ведь не хватает», - сказал В.ОСТАПЧУК.

Напомним, ранее гендиректор «Укрзализныце» Михаил КОСТЮК заявлял, что в пригородном сообщении перевозится 70% льготников.

Справка УНИАН. В соответствии с действующим законодательством Украины, железные дороги безотказно предоставляют льготный проезд 24 категориям граждан: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации следствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений І-ІV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и другим.

Согласно Закону Украины «О железнодорожном транспорте», убытки от перевозок отдельных категорий граждан на льготных условиях должны компенсироваться за счет государственного или местного бюджетов в зависимости от того, каким органом власти принято соответствующее решение. Однако на сегодняшний день ситуация с их финансированием остается критической, при этом законодательные акты не дают права железным дорогам приостановить перевозку пассажиров на льготных условиях.