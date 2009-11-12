КГГА назначила директором аэропорта «Жуляны» Костржевского
Вместо Никифорова
Киевская городская государственная администрация назначила директором аэропорта коммунального предприятия «Международный аэропорт «Киев» («Жуляны») депутата Киевского горсовета Дениса КОСТРЖЕВСКОГО вместо Сергея НИКИФОРОВА.
Об этом УНИАН сообщили в Государственной авиационной администрации со ссылкой на соответствующий приказ КГГА.
Д. КОСТРЖЕВСКИЙ является президентом ООО «Строительная компания «Миськжитлобуд» (Киев).
Справка УНИАН. В международном аэропорту «Киев» (Жуляны) ведутся работы, предусмотренные генеральным планом подготовки к Евро-2012.
До проведения реконструкции аэродром был пригоден к эксплуатации воздушных судов типа Як-42 с ограничениями по массе и интенсивности полетов, а также Ан-24, Як-40. Аэровокзал пропускной способностью 300 пассажиров в час.