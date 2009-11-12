Укрзализныця недополучила 2 млрд. долларов

«Укрзализныця» в 2009 году недополучила 2 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК на совещании в Кременчуге с участием Виктора ЮЩЕНКО, посвященном проблемам работы промышленных предприятий.

«Часть этих денег - из-за спада объемов перевозок, а вторая часть - это курсовая разница. Курсовая разница как раз и легла на возврат кредитов, которые ведомство взяло у международных финансовых институтов", - сказал М. КОСТЮК. При этом он подчеркнул, что ведомство не находится в стадии дефолта.

По словам гендиректора, «Укрзализныця» обратилась с предложением к внешним инвесторам, чтобы возврат внешнего долга происходил адекватно поступлениям ведомству и ее финансовому состоянию.

«Проект предложен, и мы не получили категорического отказа. Сегодня ведутся переговоры, и наша просьба только одна: пиковые нагрузки на возврат кредита необходимо распределить помесячно и поквартально в зависимости от поступлений», - сказал М. КОСТЮК.

Он также заявил, что «Укрзализныця» является платежеспособной организацией и вскоре планирует согласовать с Barclays capital bank график выплат по кредиту.