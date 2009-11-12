Кабмин откорректировал титул строительства канала

Кабинет министров Украины откорректировал титул строительства глубоководного судоходного канала Дунай-Черное море (ГСХ Дунай-Черное море).

Об этом сказано в распоряжении Кабмина от 11 ноября № 1346-р, текст которого обнародован на правительственном портале.

Согласно документу, общая сметная стоимость строительства объекта не изменена и оставлена на уровне 543,453 млн. грн. в ценах 2006 года. В то же время, Кабмин расписал объем расходов ГП «Дельта-Лоцман» на строительство канала до 2011 года. В частности, на строительство канала не из государственных источников планируется привлечь 218,12 млн. грн, в том числе в 2009 году 130 млн. грн, в 2010 году – 32,7 млн. грн.

Напомним, что прежним титулом, утвержденным распоряжением правительства от 30 мая 2007 года №351, предполагалось, что объект будет сдан в эксплуатацию в IV квартале 2008 года.

Справка УНИАН. Открытие первой очереди ГСХ Дунай-Черное море состоялось в августе 2004 года. Однако паводок в 2005 году и приостановка работ по проекту, отсутствие финансирования привели к заиливанию канала, проход судов остановили.

С начала ноября 2006 года вместе с выполнением ремонтно-эксплуатационных работ были продолжены системные работы по проведению экологического, гидрологического, ихтиологического и других видов мониторинга. Кроме того, была выполнена комплексная экспертиза проекта (в т.ч. экологическая), а также проведены необходимые согласования государственными учреждениями и ведомствами.

Глубоководный судовой ход Дунай-Черное море имеет длину 172,36 км. Он состоит из естественного речного фарватера и искусственного канала в морской зоне (баре) устья Быстрого.

По своим параметрам ход относится к путям международного значения. Принятые в рабочем проекте размеры судов (длина - 125 м; ширина - 17 м; осадка - 7,20 м) дают возможность пропускать по судовому ходу морские и речные суда.

Украинский судовой ход Дунай-Черное море имеет существенные конкурентные преимущества по сравнению с румынским судоходным каналом. Они заключаются в создании условий для двустороннего движения и круглосуточном режиме работы на протяжении всего года.