Укрзализныця выживает благодаря антикризисным мерам

«Укрзализныця» в условиях экономического кризиса выживает благодаря осуществлению системы антикризисных мероприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании в Кременчуге, посвященному проблемам работы промышленных предприятий, при участии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКА заявил генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

«В систему включены мероприятия, в том числе, по уменьшению использования материалов – это 1 млрд. грн., экономия фонда заработной платы – 500 млн. грн., экономия электроэнергии и дизтоплива – это 700 млн. грн. Таким образом мы работаем, платим налоги и зарплаты», - заявил Михаил КОСТЮК.

Он также отметил, что сегодня необходимо четко выполнять антикризисные мероприятия и гарантировать безопасность движения.

Как сообщал УНИАН, М.КОСТЮК на сегодняшнем совещании заявил, что «Укрзализныця» в т.г. недополучила 2 млрд. долл. США. «Часть этих денег - из-за спада объемов перевозок, а вторая часть - это курсовая разница. Курсовая разница как раз и легла на возврат кредитов, которые ведомство взяло у международных финансовых институтов", - пояснил он.