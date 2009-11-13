«Укрзализныця» призвала ОГА прийти на рынок пригородных перевозок

«Укрзализныця» предлагает создавать региональные предприятия с участием областных госадминистраций для обеспечения пригородных перевозок пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК 12 ноября на совещании в Кременчуге с участием Президента Виктора ЮЩЕНКО, посвященному проблемам работы промышленных предприятий,.

По словам М.КОСТЮКА, на сегодня пригородные перевозки пассажиров являются убыточными, и чтобы выйти из сложившейся ситуации «Укрзализныця» готова отказаться от монополизации оказания данного вида услуги.

«Учитывая, что отрасль на пороге реформ, предлагаем создание региональных предприятий с участием государственных администрации регионов. Тогда железная дорога не будет законодателем уровня тарифов при выполнении пригородных перевозок. В таком формате мы спокойно отказываемся от монополии на выполнение этого вида перевозок. За собой мы оставляем подвижной состав, контроль безопасности движения и организации перевозок», - заявил М.КОСТЮК.

По его словам, на сегодня в пригородном сообщении перевозится 70% льготников, процент оплаты перевозок которых в стране составляет только 17%.