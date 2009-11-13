В авиасалоне в Дубае участвуют более 900 компаний

Более 900 компаний из почти 50 стран представят на авиасалоне в Дубае, который открывается 15 ноября, свыше 100 летательных аппаратов, заявил в пятницу президент авиакомпании "Имарат" шейх Ахмед Аль Мактум, сообщает РИА Новости.

По его словам, глобальный экономический кризис не повлиял на развитие авиации в ближневосточном регионе и, в частности, в ОАЭ.

Руководитель компании, обеспечивающей четверть объема ВВП эмирата Дубай, сказал в интервью журналу "Дира аль-Ватан" ("Щит родины"), что объем перевозок дубайского международного аэропорта в течение года вырос, несмотря на кризис, на 10% и составил 40 миллионов пассажиров.

Занимающая четвертое место в мире по объему перевозок дубайская воздушная гавань усовершенствована в техническом отношении, на ее модернизацию выделены десятки миллиардов дирхамов, что позволило расширить масштабы площадей для демонстрации новейших самолетов гражданской и военной авиации в ходе предстоящего авиашоу.

По словам шейха Ахмеда Аль Мактума, в ходе салона будут работать четыре выставочных зала и 114 павильонов, площади которых существенно увеличены для удобства участников и гостей выставки.

Международный авиакосмический салон был проведен в Дубае впервые 20 лет назад при участии 200 компаний. Россия представляет свою продукцию на этой выставке, проводимой один раз в два года, с 1993 года.