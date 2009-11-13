ДЖД отремонтировала почти 8 тыс. грузовых вагонов

За 10 месяцев т.г. в вагонных депо Донецкой железной дороги отремонтировано 7 790 грузовых вагонов парка «Укрзализныци”, в частности 889 крытых вагонов, 4 809 полувагонов, 713 цистерн, 166 универсальных платформ и др. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ДЖД.

Согласно сообщению, кроме того, оздоровлено деповским и капитальным видами ремонта 2 890 грузовых единиц, которые находятся в собственности промышленных предприятий. В целом отремонтировано на 504 грузовых вагона больше, чем было запланировано.

Также за этот период в условиях депо разными видами ремонта оздоровлено 659 пассажирских вагонов, в том числе деповским - 543, капитальным - 116 единиц.

Кроме того, за 10 месяцев 2009 г. текущим деповским ремонтом оздоровлено 10 маневровых тепловозов, 20 грузовых тепловозов, 22 электровоза. В условиях заводов капитально отремонтировано 11 электровозов и 5 маневровых тепловозов. Во время текущего ремонта заменяются и восстанавливаются отдельные узлы и детали локомотива, после чего проводятся регулирования и испытания, которые гарантируют работоспособность в межремонтный период. Длительность технической эксплуатации устанавливается с учетом пробега, объемов работы локомотива и других конкретных условий.

Справка УНИАН. Ремонт пассажирских вагонов выполняется ДЖД в депо Донецк, Мариуполь и Дебальцево. Тяговый подвижной состав ремонтируют в депо Красный Лиман (электровозы), Волноваха (маневровые тепловозы), Славянск и Красноармейск (грузовые тепловозы).

Донецкая железная дорога имеет в своем распоряжении мощную ремонтную базу по ремонту грузовых вагонов из 13 депо, из них 8 могут производить деповский и капитальный ремонт всех видов грузового подвижного состава и 5 депо специализируются на техническом обслуживании и подготовке вагонов под погрузку.