Киевское метро ожидает недополучить в ноябре 7 млн. грн.

Киевский метрополитен ожидает недополучить в ноябре около 7 млн. грн. из-за уменьшения числа пассажиров в связи с эпидемией гриппа и ОРВИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам начальник КП «Киевский метрополитен» Петр МИРОШНИКОВ.

Он отметил, что когда было объявлено об эпидемии гриппа, пассажиропоток уменьшился приблизительно на 35%, хотя на сегодняшний день общее падение составляет около 24% от плановых перевозок, так как в последние дни наблюдается увеличение пассажиропотока.

П.МИРОШНИКОВ подчеркнул, что именно в зависимости от пассажиропотока периодически происходит корректировка частоты движения поездов между станциями метро.

«Мы очень внимательно следим за этим. Корректировки происходят буквально каждый день», - заявил П.МИРОШНИКОВ.

По его словам, существенного изменения парности поездов за период последних двух недель не происходило.

«Мы уменьшили по Куреневско-Красноармейской линии 2 пары, по Святошинско-Броварской – на одну пару, по Сырецко-Печерской – на 3 пары. Если у нас при обыкновенной парности поездов в час пик интенсивность составляет 90 секукнд, то сейчас она 120», - утверждает П.МИРОШНИКОВ.

При этом он подчеркнул, что изменения в интенсивности движения поездов в основном происходят в межпиковое время, где пассажиропоток «слабый», а именно - в вечернее и дневное время.

«Снижать интенсивность без особых причин – нет смысла, потому что теряются деньги. Мы только по ноябрю ориентировочно недополучим более 7 млн. грн. за счет снижения пассажиропотока», - сказал начальник столичного метрополитена.