Гриппозная шизофрения убивает туристический бизнес Закарпатья

Гриппозная истерия аукнулась для Закарпатья, где официально не было подтверждено ни одного случая заболевания вирусом A/H1N1, полным фиаско туризма. За последнюю неделю только в одной из гостиниц от забронированных мест отказались 11 туристических групп. При плане заполнения 80% мы имеем всего 30-32%. Хотя реакция рынка должна была бы быть совершенно иной. Отдых в этой местности способствует усилению иммунитета: покой, сбалансированное питание, свежий карпатский воздух…

Закарпатский туризм, сфера обслуживания, рынки и т.д. очутились на грани банкротства. Причина – массовая истерия по поводу заболеваемости гриппом и ОРВИ. Закарпатские бизнесмены, туроператоры, владельцы гостиниц, туристических баз, ресторанов, представители сферы торговли негодуют. Именно этой теме и была посвящена их совместная пресс-конференция, на которой они убеждали СМИ в том, что проблемы – НЕТ!

Маргарита Мощак, председатель Закарпатского регионального отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей, констатировала, что в настоящее время в регионе нет ни одного предприятия, которое бы не пострадало из-за массовой паники. Гостиницы и базы отдыха опустели, в ресторанах выручка упала почти до нуля, автозаправки пусты - никто никуда не едет, в магазинах и на рынках полный штиль. Цифры впечатляют: только в ресторанах Ужгорода выручка упала почти в 5 раз, в райцентрах – еще больше, наполнение гостиниц в среднем составляет 10-12%, турбаз и санаториев – 8-10 %.

По словам М.Мощак, если такими темпами и в дальнейшем будет раздуваться массовая «вирусная» истерия, то вскоре бизнес Закарпатья ожидает «медный тазик». «Я не понимаю, почему происходит такая массовая истерия вокруг заболеваемости. 5 ноября на сессии Закарпатского облсовета главный врач Закарпатской СЭС Вера Чиж официально заявила, что в области свиного гриппа нет, ни один случай не зафиксирован. Более того, уровень заболеваемости в плане обычного сезонного гриппа намного ниже, чем в прошлом году. Тем не менее, раздутая массовая истерия привела к практически полному опустошению закарпатских лечебно-оздоровительных заведений, баз отдыха, гостиниц, ресторанов, рынков - всего!», - сказала Г.Мощак. При этом она добавила, что на властном уровне не прислушиваются к предпринимателям. «К кому мы не обращаемся, нас не слушают, такое впечатление, что закарпатский туристический бизнес специально хотят довести до коллапса. Причем именно ту отрасль, которая в настоящее время признана приоритетной в Закарпатской области».

Но больше всего закарпатских бизнесменов возмущают разговоры о том, что ехать в регион нельзя, мол, ужас, что творится: из-за эпидемии закрыты все турбазы, гостиницы, санатории…

На Закарпатье же о том, что санатории и гостиницы закрыты на карантин и не подозревали. Владельцы этих заведений утверждают - это полная ложь! В Закарпатской областной государственной администрации подтвердили – никто ничего не закрывал. Как выяснилось, двери таких заведений имеет право «замуровать» исключительно санэпидемстанция. Но СЭС ничего подобного не делала...

Базы отдыха «на нуле»

Бизнес от туризма сетует: эпидемия перечеркнула все планы, ежедневно теряются тысячи и тысячи прибыли, с такими темпами уже в ближайший месяц платить налоги будет нечем. При этом, как утверждают специалисты, нет лучшего способа оградить себя от гриппа, чем приехать на Закарпатье и подлечиться, а заодно повысить свой иммунитет. «Спрятаться» в санаториях возможно еще и потому, что массового скопления людей на базах нет, можно преспокойно сидеть в номере, попивать минеральную водичку, а заодно дышать свежим карпатским воздухом.

«У нас на сегодня нет ни одного больного гриппом или ОРВИ», - сообщил директор «Велнес карпатія» Андрей Сугай. По его словам, база отдыха подготовилась к противодействию эпидемии. «Мы ввели чрезвычайно жесткую систему контроля персонала. Проверяем и поставщиков продукции, как и всех приезжающих. Выделили несколько номеров, так сказать, «карантинных» на случай, если все же кто-то заболеет. В ресторанах на столах постоянно есть чеснок и лук, мы предлагаем соответствующее меню, раздаем маски», - поясняет А.Сугай. Кроме того, по его словам, база отдыха за собственные средства приобрела «Тамифлю». Препарат будет выдавать только после консультации с главным врачом заведения.

«Я хочу задать риторический вопрос, особенно киевлянам, которые больше других паникуют: где гарантия, что в Киеве вы не заразитесь? Разве зайдя в электричку или метро меньше вероятности заболеть, чем в гостинице, на базе отдыха, где нет больных и гораздо меньше людей?», - отметил А.Сугай.

Вторит ему и заместитель главного врача базы «Сузір’я» (один из крупнейших санаториев Закарпатья «Квітка Полонини») Агнесса Кеменяш. По ее словам, на этой базе отдыха не зафиксировано ни одного случая заболевания гриппом и ОРВИ.

Председатель правления ОАО «Гостинично-туристический комплекс «Интурист-Закарпатье» Александр Доктор отмечает, что «только в нашей гостинице индивидуальные туристические заказы отменены на 90%. За последнюю неделю отменили свой приезд 11 групп, преимущественно из России и Беларуси. Таким образом, мы недополучили только за неделю порядка 100 тысяч гривень, а это - шестая часть дохода в месяц. Соответственно, не уплачены налоги в бюджеты. Теряют все».

И еще один момент. Эпидемия гриппа ведь не только в Украине, но соседние страны реагируют на нее совершенно иначе. Как отметила М.Мощак: «Я как директор ООО «Ужгородский замок» ежедневно общаюсь с туристами, которые посещают наш ресторан. Интересно, что процент гостей из России вырос. Мы их спрашиваем: вы не боитесь приезжать к нам? Ответ - это ваши ведутся на такие приколы, а мы не боимся. Выходит, россияне оказались умнее нашего населения»?

Как будем выживать…

Вопросом, что следует ожидать после карантина, задаются не только туристы, но и туроператоры. Ответ напрашивается, мягко говоря, нелицеприятный. Туристический бизнес, по всем прогнозам, будет пытаться восстановиться, скорее всего, за счет повышения стоимости услуг…

А.Доктор отмечает, что на новогодне-рождественские праздники в гостинице, которую он возглавляет, забронированы практически 80% мест. «Наше предприятие цены поднимать не будет, но уже массово началась скупка мест посредниками. Для чего? Чтобы продавать их втридорога. Посредники будут пытаться «отбить» потери», - поясняет он, добавляя при этом: «В прошлом году туристический бизнес «положили на колени» из-за стоимости газа, перед этим запретили игральный бизнес, сейчас настращали свиным гриппом. Что дальше?»…

Что касается банкротства туристического бизнеса Закарпатья, то, по мнению А.Доктора, «нынешнего месяца может быть достаточно. Тем более, сейчас межсезонье. Если маленькое предприятие, маленькие затраты, то, может, к банкротству больше часовых шагов. Если же такое мощное предприятие как «Интурист-Закарпатья», то нам полмиллиона, например, нужно в месяц на потребности. А недопоступлений в день – 15-17 тысяч гривень».

По словам А.Сугая, «если учесть трехкратное питание и лечение, то за 50 номеров наш убыток набегает до 15 тысяч. А у соседних баз отдыха еще больше проблем. Насколько мне известно, санаторий УМВД в с. Шаян сейчас имеет 6 отдыхающих, и это при том, что у них приблизительно 50 номеров. Санаторий «Шаян» – на 200 номеров 15 отдыхающих».

Добавить нечего…

P.S. Как говорили мудрецы, есть две причины бедности – страх и жажда. Сейчас играет соло страх, а рядом шагает жажда: здоровые люди скупают дорогие, а главное совершенно ненужные лекарства, выметая пятилетние запасы из аптек, заставляют квартиру упаковками с масками, замуровывают себя в четырех стенах. И при этом совершенно не отдают себе отчет в том, что становятся с каждым днем все бедней и бедней...

Наталия Петервари (УНИАН)