В Херсонской обл. грузооборот сократился на 25%

В Херсонской области в январе-сентябре 2009 года грузооборот сократился на 25,4%, пассажирооборот – на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, за отчетный период грузооборот в области составил 3,538 млрд. ткм, а пассажирооборот – 2,616 млрд. пасс./км.

За указанный период предприятиями транспорта перевезено 6,838 млн. тонн грузов, что на 30% меньше, чем за 10 месяцев 2008 года. На железнодорожном транспорте грузооборот уменьшился на 26%, на автомобильном – на 22,4%, на морском – на 43,7%, на речном – на 5,2%.

Пассажирским транспортом за 10 месяцев этого года перевезено 108,655 млн. пассажиров, что на 12,5% меньше, чем за январь-октябрь 2008 года. На железнодорожном транспорте пассажирооборот уменьшился на 10,9%, на автомобильном – на 4,5%, на троллейбусном – на 19,2%, а на речном транспорте пассажирооборот увеличился на 90,2%.