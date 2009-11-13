Порты Крыма снизили переработку грузов

Порты Автономной Республики Крым за январь-октябрь 2009 года переработали около 10 млн. тонн грузов, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, основную часть грузопотока составляют сухогрузы – 83%. С начала года в крымских портах зафиксировано снижение объемов переработки импортных грузов на 39%, грузов внутреннего сообщения – на 16%, транзитных грузов – на 8%, экспортных грузов – на 5%. При этом половина всего объема переработки формируется за счет транзитного грузопотока.

За январь-октябрь 2009 года в портах Крыма прошли обработку 1,8 тыс. судов, что на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Около 84% обрабатываемых судов принадлежат зарубежным собственникам и фрахтователям.

Как сообщал УНИАН, за январь-сентябрь 2009 года в портах Крыма было переработано 8,6 млн. тонн грузов, что на 9% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.