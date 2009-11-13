В Херсонской обл. флот сократил перевозку грузов

В Херсонской области морской торговый и речной флот за 10 месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, сократил перевозку грузов на 39,5% - до 0,76 млн. т.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, в заграничном сообщении перевезено всего 3,2 тыс. т грузов, что на 83,8% меньше, чем за указанный период прошлого года. Перевозки грузов предприятиями морского транспорта уменьшились на 61,1% от объемов января-октября 2008 г., речного транспорта – на 23,7%.

Объем обработки грузов в портах и на промышленных причалах (морских и речных) уменьшился на 29,1% и составил 4,097 млн. т. Объем обработки экспортных грузов увеличился на 19,2% и составил 2,352 млн. т. Обработка импортных грузов сократилась на 65,9%, грузов внутреннего сообщения – на 55,2%, транзитных грузов – на 49,7% и составила соответственно 0,155 млн. т, 1,062 млн. т и 0,388 млн. т.

Количество обработанных судов – заграничных и инфрахт – выросло на 3,4% - до 815 единиц.