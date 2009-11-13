Украина заинтересована в сотрудничестве с ОАЭ

Украина заинтересована в возобновлении работы межправительственной комиссии с Объединенными Арабскими Эмиратами по торгово-экономическому сотрудничеству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК, рассказывая о запланированном на следующую неделю визите Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в ОАЭ.

По словам А.ГОНЧАРУКА, договоренности о создании такой комиссии были достигнуты еще 6 лет назад, но она так и не начала работу, поэтому украинская делегация будет затрагивать этот вопрос.

Визит, по словам А.ГОНЧАРУКА, будет носить прикладной характер, и будет связан с решением экономических вопросов. В то же время, он заметил, что ОАЭ является одной из ведущих стран региона как в политической, так и в экономической сфере.

По его словам, на сегодняшний день уровень товарооборота между двумя странами составляет 800 млн. дол., и одним из основных экспортеров в ОАЭ является украинский металлургический комплекс.

Как заметил А.ГОНЧАРУК, Украина планирует развивать отношения с ОАЭ и в других сферах, в частности, в пищевой промышленности. По словам А.ГОНЧАРУКА, ОАЭ заинтересованы в развитии проектов по совместному выращиванию сельскохозяйственных культур на территории Украины. Интересует Украину сотрудничество в нефтегазовой сфере, в сфере военно-технического сотрудничества. Также очень важным направлением является сотрудничество в авиационной сфере.

Как сказал А.ГОНЧАРУК, В.ЮЩЕНКО в ходе визита побывает на авиашоу в Дубаи, где будут презентованы украинские производители. По его словам, в ОАЭ есть интерес относительно приобретения двух самолетов Ан-148, а также есть заинтересованность в других самолетах.

Еще одним проектом является возможное участие Украины в строительстве объединенной железной дороги в Персидском заливе, проектная протяженность которой 1100 км. Интересуют Украину в инвестиции ОАЭ, в том числе проекты по Евро-2012, добавил А.ГОНЧАРУК.