Убыток компании «Астелит» уменьшился

Убыток компании «Астелит» (ТМ life:)) в 3 квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года уменьшился на 75,6% - до 42,5 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, сумма общих потерь увеличилась в результате влияния девальвации национальной валюты при переводе сумм выплат по обслуживанию кредитов в доллары США. В третьем квартале 2009 года экономическая ситуация в Украине оставалась нестабильной и постоянно меняющаяся политическая и макроэкономическая среда в значительной степени влияла на курс национальной валюты. Девальвация гривни, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составила приблизительно 62% по состоянию на 30 сентября 2009 года. В таких сложных условиях, отмечается в сообщении, life:) вывел на рынок несколько привлекательных предложений для абонентов и сохранил оптимистические операционные тренды.

В третьем квартале 2009 года доход life:) вырос на 8,5%, по сравнению с предыдущим кварталом, и составил 93,2 млн. дол. США. Доход оператора в долларовом выражении снизился на 27,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вследствие девальвации национальной валюты.

В третьем квартале life:) продемонстрировал положительный показатель EBITDA в размере 7,4 млн. долл. США. Значительно увеличилась маржа EBITDA - с 2,7% в прошлом квартале до 7,9% в текущем.

Капитальные расходы оператора составили 32 млн. долл. США.

В третьем квартале 2009 года абонентская база оператора продолжала расти и на конец квартала насчитывала 11,8 млн. абонентов, что составило 10,3% роста на годовой основе. Таким образом, рыночная доля life:) увеличилась до 22%. База абонентов, активных в течение трех месяцев, выросла на 23,8% на годовой основе и составила 66% общей абонентской базы. В то же время в третьем квартале 2009 года, по сравнению со вторым кварталом 2009 года, общее количество активных абонентов снизилось на 2,5%, в основном из-за снижения количества пользователей нескольких SIM-карт в сети life:). Тем не менее, этот факт не повлиял на прогрессирующие результаты оператора по доходности.

Как прокомментировал главный исполнительный директор life:) Тансу ЕЭН, "наш доход в гривневом выражении растет, в то время как доход в долларовом выражении не является показательным ввиду девальвации национальной валюты".

Он сообщил, что компания планирует нарастить позитивный тренд по операционным результатам в следующем квартале.

Справка УНИАН. Национальный оператор мобильной связи life:) – лидер по привлечению новых абонентов, обслуживающий 11,8 миллионов абонентов (по состоянию на третий квартал 2009 года). Сеть life:) обеспечивает покрытие территории, на которой проживает 94,8% населения страны, и предоставляет возможность роуминга в 172 стране благодаря 455 роуминг-партнерам. Оператор первым на рынке внедрил технологию EDGE и предлагает своим абонентам широкое EDGE-покрытие: около 85,9% базовых станций в сети оператора обеспечивают работу EDGE. life:) предлагает высококачественные услуги мобильной связи для всех сегментов украинского общества.