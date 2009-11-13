Эрик Франке стал новым первым вице-президентом компании ВОЛЯ

Новым первым вице-президентом и директором по региональному развитию компании ВОЛЯ назначен Эрик ФРАНКЕ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее информации, на этом посту Э.ФРАНКЕ будет отвечать за операционную деятельность компании в регионах, включая маркетинг, продажи и клиентское обслуживание, а также за интеграцию всех региональных предприятий компании ВОЛЯ в единый бренд с унифицированным уровнем услуг и торговых предложений по всей стране.

По словам президента компании ВОЛЯ Сергея БОЙКО, он «убежден, что Эрик ФРАНКЕ, проработавший многие годы в качестве топ-менеджера операторов телекоммуникаций, в том числе фиксированной и мобильной связи», и как эксперт, досконально знающий рынок телекоммуникационных услуг в Украине и России, «серьезнейшим образом усилит нашу команду».

«Это обеспечит эффективный процесс приведения к единым стандартам качества во всех городах, где мы предоставляем свои услуги, и поможет достижению долгосрочных целей компании», - заявил он.

Э.ФРАНКЕ сообщил, что для него «это замечательная возможность» обеспечить доступ к высококачественным телекоммуникационным услугам как можно большему числу частных пользователей и также для корпоративного сегмента в Украине. Он отметил, что у компании ВОЛЯ есть возможность обеспечить растущий спрос рынка на высочайшие скорости и качество услуг.

«ВОЛЯ предложит комплексную мультисервисную услугу (infotainment), включающую лучшие в своем рыночном сегменте сервисы, во всех городах присутствия», - отметил Э.ФРАНКЕ.

Справка УНИАН. Э.ФРАНКЕ – голландец. В 1994 году назначен на должность вице-президента Ericsson по России и странам СНГ. Он также работал в компаниях Golden Telecom, UMC (Украина, гендиректор), «Комстар-Объединенные ТелеСистемы»,

«Майкрософт Украина» (гендиректор).

Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером, который предоставляет комплексную мультисервисную услугу, а именно: информация и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; передача данных – высокоскоростной доступ в Интернет и услуги крупнейшего в Украине дата-центра; коммуникация – компьютерная и голосовая связь.