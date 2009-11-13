УМС увеличила чистый убыток

Чистый убыток компании «Украинская Мобильная Связь» (УМС, ТМ “МТС-Украина”) в третьем квартале 2009 увеличился на 45,65% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составил 359,9 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, за отчетный период доход компании сократился на 1,7% – до 2,215 млрд. грн.

В то же время, отметили в компании, в 2009 году результаты «МТС-Украина» 2009 году отражают позитивную динамику. Как и в первом полугодии, в третьем квартале 2009 года «МТС-Украина» демонстрирует улучшение финансовых и операционных показателей. Так, в третьем квартале выручка компании составила 2,216 млрд. грн., что на 12% выше, чем в предыдущем квартале. Темпы роста выручки выше показателей прошлого года. Увеличение доходов вызвано главным образом сезонностью и повышением активности абонентской базы.

Рост выручки и контроль за эффективностью затрат обеспечили повышение рентабельности бизнеса. OIBDA выросла на 20%, а маржа OIBDA – на 3,2% п.п. по сравнению со вторым кварталом 2009 года. С начала 2009 года маржа OIBDA выросла на 8,7% п.п.

Чистая прибыль компании в третьем квартале 2009 года увеличилась на 37,5% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 195,8 млн. грн.

Абонентская база МТС в Украине была стабильной на протяжении всего года и составляет 17,8 млн. человек.

Справка УНИАН. Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» («МТС-Украина») охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,78 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка компании за 2008 год составила 1,662 млрд. долл.

УМС – 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 96,86 млн. абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 млн. человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.