В Черкасской обл. грузоперевозки снизились

Транспортные предприятия Черкасской области в январе-октябре 2009 года перевезли 8 млн. 135,9 тыс. тонн грузов, что на 20,6% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, за отчетный период грузооборот выполнен в объеме 6 млрд. 318 млн. т/км, что на 34,3% меньше, чем за 10 месяцев прошлого года.

Предприятия автомобильного транспорта, с учетом перевозок, выполненных физлицами-предпринимателями, перевезли 2 млн. 688 тыс. тонн грузов, что на 14,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот выполнен в объеме 756,5 млн. т/км, что на 2,6% меньше, чем годом ранее.

Объем грузов, перевезенных речным транспортом Черкасской области в январе-октябре т.г., составил 67,2 тыс. тонн, что на 61,2% меньше, чем за аналогичный периода 2008 года. Грузооборот составил 31,5 млн. т/км (на 69,4% меньше).

Объем грузов, перевезенный железнодорожным транспортом Черкасской области в январе-октябре 2009 года, составил 5 млн. 380,7 тыс. тонн, что на 22,3% меньше, чем за 10 месяцев прошлого года. Грузооборот составил 5 млрд. 530 млн. т/км (на 36,7% меньше).