Баффет сделал инвестиции на 100 лет

Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, которая договорилась о покупке Burlington Northern Santa Fe Corp., крупнейшее приобретение инвестора, сообщила, что результаты железнодорожной компании в следующие 100 лет оправдают покупку стоимостью $26 млрд., сообщает k2kapital.

«Это хороший актив для Berkshire на ближайший век», - заявил Баффет в интервью Чарли Роуз (Charlie Rose), которое вышло в эфире на PBS, передает Bloomberg. На таких покупках не делаются выгодные сделки. Это не дешевое приобретение, добавил он. Баффет делает заимствования на $8 млрд. для покупки железной дороги. Сделка состоялась по цене $100 за акцию, что на 31% выше, чем цена закрытия торгов акциями Burlington накануне.

«Это была возможность приобрести бизнес, который измеряется сроком в 100 или 200 лет, который вовлечен в американскую экономику таким образом, что если американская экономика процветает, бизнес также будет процветать, сказал Баффет.