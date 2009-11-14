Эксперт: объемы грузоперевозок в Украине будут расти

Поскольку динамика промышленного производства в годовом выражении должна продолжить улучшение в течение четвертого квартала 2009 года, то же самое будет происходить и с показателями грузоперевозок.

Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Согласно его оценкам, в октябре т.г. промышленное производство не изменилось в годовом выражении. Это произошло благодаря низкой базе сравнения октября 2008 года в металлургии, которая должна зафиксировать существенный рост в годовом выражении в октябре 2009 года, считает экономист.

По словам А.БЛИНОВА, как и в предыдущие месяцы, улучшение динамики грузоперевозок в октябре т.г. носило широкий характер - от металлов и кокса до нефтепродуктов. В то же время, темпы роста перевозок зерна продолжили замедляться с 36,4% за 9 месяцев до 31,9% за 10 месяцев (в годовом выражении), подсчитал экономист. Он связывает данное ухудшение преимущественно с высокой базой сравнения прошлого года, когда рекордный урожай-2008 наводнил экспортные маршруты.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на данные Госкомстата, за январь-октябрь 2009 г. предприятиями транспорта Украины перевезено 563,9 млн. тонн грузов, что составляет 73,4% от объема перевозок грузов за январь-октябрь 2008 г.

Грузооборот за 10 месяцев т.г. составил 305,2 млрд. ткм - 72,4% от объема за аналогичный период 2008 года.

Грузооборот железнодорожного транспорта Украины в январе-октябре т.г. снизился на 29,0%. Уменьшение грузооборота состоялось также на автомобильном транспорте (на 11,0%), авиационном (на 12,4%), трубопроводном (на 26,7%), речном (на 46,4%), морском (на 56,0%).