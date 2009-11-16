Бастуют пилоты финской авиакомпании Finnair

Летчики финской авиакомпании Finnair начали в понедельник в полночь забастовку.

Как сообщила пресс-служба компании, отменены около 250 рейсов, в том числе 20 воскресных рейсов в дальние точки назначения, откуда обратный вылет пришелся бы на понедельник. "Вопрос о полетах во вторник будет решен в течение сегодняшнего дня", - отмечается в сообщении компании.

Для компании, переживающей в последнее время экономические трудности, забастовка летчиков означает большие убытки. За день ее услугами пользуются около 20 тыс. пассажиров, и потери от забастовки составят, по предварительным данным, от 2,5 млн евро до ?5 млн ежедневно.

Из-за экономических проблем Finnair в 2008 году сократила 500 рабочих мест, еще 200 человек были уволены в 2009 году.

На прошедших на минувшей неделе переговорах с участием государственного представителя Союз летчиков гражданской авиации Финляндии (СЛГАФ) выразил готовность сократить заработную плату и повысить возраст ухода на пенсию, однако выразил протест против использования иностранной рабочей силы в условиях, когда часть своих пилотов авиакомпании пришлось отправить в принудительный отпуск.

В субботу переговоры со СЛАГФ были прерваны, сообщает РЖД-Партнер..