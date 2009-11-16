Между Чехией и Словакией обрушился ж/д туннель

Обрушился железнодорожный туннель, соединяющий Чехию и Словакию, передает РИА «Новости».

Обрушение произошло неподалеку от чешского населенного пункта Мосты-у-Яблункова, жертв нет, сообщил пресс-секретарь региональной полиции Иван ЖУРОВЕЦ.

По его словам, «на поверхности возник кратер площадью 150 на 50 метров. В момент провала в тоннеле никого не было. Сейчас место ЧП обследуют спасатели».

Железнодорожное сообщение в данном регионе между Чехией и Словакией полностью прекращено.

Рядом со строящимся находится второй нормально функционирующий туннель между Чехией и Словакией, который был временно закрыт по соображениям безопасности.

По информации Чешских железных дорог, движение поездов может быть возобновлено вечером в воскресенье. При этом, семь международных поездов, вероятнее всего, придется направить в обход района ЧП по другому маршруту.