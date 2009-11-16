На востоке Китая рухнула шоссейная эстакада

Один человек погиб, семь получили ранения при обрушении строящейся шоссейной эстакады в городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян на востоке Китая.

Как сообщает Газета.Ru, обрушение дороги, высотой 30-40 м, произошло в субботу. Погиб рабочий, оказавшийся под завалами арматуры. С ранениями различной степени тяжести госпитализированы еще семь рабочих.