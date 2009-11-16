На востоке Китая рухнула шоссейная эстакада
09:08, 16 ноября 2009Транспорт/Связь
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Один человек погиб, семь раненых
Один человек погиб, семь получили ранения при обрушении строящейся шоссейной эстакады в городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян на востоке Китая.
Как сообщает Газета.Ru, обрушение дороги, высотой 30-40 м, произошло в субботу. Погиб рабочий, оказавшийся под завалами арматуры. С ранениями различной степени тяжести госпитализированы еще семь рабочих.
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