РЖД начала продажи на первые коммерческие рейсы "Сапсана"

ОАО "РЖД" открывает с понедельника продажу билетов на коммерческие рейсы высокоскоростного поезда "Сапсан", который начнет курсировать между Петербургом и Москвой с 11 декабря, сообщил журналистам в субботу президент компании Владимир Якунин.

"Во второй декаде (декабря) "Сапсан" будет уже запущен. По всей видимости, с понедельника откроем продажу на 11 декабря. Первые коммерческие рейсы будут в виде двух пар, а что касается графика устоявшегося, то это будут уже четыре пары", - сказал В. Якунин.

Стоимость билета эконом-класса - от 2,4 тыс. рублей, билета бизнес-класса - около 6,7 тыс. рублей. В.Якунин отметил, что РЖД планирует применить при ценообразовании систему скидок, в частности, будет учитываться сезонный фактор.

"Во всяком случае, цены будут ниже, чем на самолет", - сказал он.

Как сообщалось, с вводом в эксплуатацию поезда "Сапсан" время в пути из Москвы до Санкт-Петербурга составит 3 часа 45 минут против 4 часов 30 минут в настоящее время.

Первый экспериментальный рейс "Сапсан" осуществил в марте 2009 года.

Контракт на поставку восьми поездов серии Velaro RUS был подписан между РЖД и Siemens в мае 2006 года. Стоимость контракта - 276 млн евро. В апреле 2007 года был подписан договор технического обслуживания поездов в течение 30 лет на сумму 354,1 млн евро.

Общий объем инвестиций РЖД в организацию скоростного движения между Москвой и Санкт-Петербургом составляет 15 млрд рублей, в том числе в 2009 году - 6 млрд рублей.

Поезда серии "Сапсан" будут курсировать на линиях Москва - Санкт-Петербург и Москва - Нижний Новгород. сообщает РЖД-Партнер.