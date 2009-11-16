Первый серийный Superjet 100 будет испытан в декабре

Первый серийный Sukhoi Superjet 100 пройдет цеховые испытания в конце декабря 2009 года, сообщила РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы компании "Гражданские самолеты Сухого" Екатерина Бюшгенс на международной авиавыставке "Дубай Аэрошоу-2009". "Первый серийный самолет начнет цеховые отработки в конце декабря по завершении монтажа кабельной системы, вторая серийная машина будет передана на отработки систем в середине января 2010 года", - сообщила Бюшгенс.

По ее словам, в связи с переносом сроков сертификации и поставки силовой установки на сборку самолетов Superjet 100, цеховые отработки будут проводиться с использованием имитатора двигателя.

Поставки самолетов Superjet 100 стартовым заказчикам армянской авиакомпании "Армавиа" и авиакомпании "Аэрофлот", были перенесены с декабря 2009 года на 2010 год. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, разработанный ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (входит в холдинг "Сухой") совместно с Boeing, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тысячи километров.

Первый Superjet 100 был представлен публике 26 сентября 2007 года на заводе в Комсомольске-на-Амуре. В настоящее время есть 122 "твердых" заказа на этот самолет. Самолет создается в условиях международной кооперации - в реализации проекта участвуют более 30 компаний. Двигатели для машины разработаны российским научно-производственным объединением "Сатурн"и французской компанией Snecma и производятся на НПО "Сатурн" в городе Рыбинск Ярославской области.