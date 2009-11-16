Турчинов: Украина до 2010 г. перейдет на цифровой формат ТВ

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что Украина до 2010 года перейдет на цифровой формат телевещания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр заявил сегодня во время вручения почетных грамот Кабинета министров работникам телевидения, радио и связи по случаю их профессионального праздника.

«Украина сможет перейти на цифровой формат телевещания в будущем году. Это серьезный шаг, серьезный вклад в развитие коммуникации в Украине», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, внедрение цифрового формата телевизионного вещания позволит сэкономить миллиардные бюджетные ресурсы.

«Более того, я надеюсь, что в будущем году тема общественного телевидения с лозунгов многих политиков перейди в площадь практической реализации», - сказал он.