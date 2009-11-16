В октябре продажи новых автомобилей в Европе выросли на 11,2%

Продажи новых автомобилей в Европе в октябре 2009 года выросли на 11,2% по сравнению с октябрем 2008 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, такие данные обнародовала Европейская ассоциация производителей автомобилей.

В целом в январе-октябре 2009 года зарегистрировано уменьшение продаж новых авто на 5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В Западной Европе в абсолютных цифрах в октябре 2009 года был зарегистрирован 1 млн. 200 тыс. 861 новый автомобиль, или на 15,8% больше, чем в октябре 2008 года. Такого результата удалось достичь благодаря резкому росту продаж новых авто в Великобритании (31,6%), Испании (26,4%) и Германии (24,1%). Увеличение продаж также наблюдалось во Франции (20,3%), Италии (15,7%), Португалии (3,5%) и Австрии (2,7%).

В новых странах-членах ЕС регистрация новых автомобилей в октябре сократилась на 36,9%. Рост продаж зарегистрирован лишь в Чехии на 8,8%.

Как сообщал УНИАН, в сентябре продажи новых автомобилей в Европе выросли на 6,3% по сравнению с сентябрем 2008 года.