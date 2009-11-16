АМКУ призвывает «Воля-кабель» снизить тарифы

Антимонопольный комитет Украины призывает компанию «Воля-кабель» отказаться от судебных споров и снизить тарифы на свои услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге и.о. главы АМКУ Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, в прошлую пятницу, 13 ноября, Киевский городской хозяйственный суд отклонил жалобы «Воля-кабель», а также компаний «Киевские телекоммуникационные сети» и «ИВК» и удовлетворил заявление АМК относительно взыскания штрафных санкций с этих компаний.

Отметим, АМКУ наложил штрафные санкции на эти компании еще в июле 2009 года.

«Это решение (суда – УНИАН) не только обоснованное, законное, но и моральное, оно защищает интересы тысяч киевлян… АМК сегодня предлагает «Воля-кабель» в 10-дневный с этого дня срок вместо продолжения дальнейших судебных споров создать из представителей АМК и «Воля-кабель» рабочую группу, которая должна наработать предложения относительно снижения тарифов «Воля-кабель», - отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, в случае, если «Воля-кабель» примет это предложение Комитета, АМК не будет возбуждать против компании нового дела относительно уклонения от выполнения решения АМКУ. «Во-вторых, в случае принятия этого предложения и выполнения законных требований комитета в определенный срок, АМК будет учитывать такую взвешенную позицию «Воли-кабель» при принятии решений относительно привлечения к ответственности еще 12 связанных с «Воля-кабель» предприятий, размещенных почти по всей территории Украины», - отметил глава АМК.

По его словам, данные предприятия размещены в Днепропетровской, Львовской, Запорожской, Ривненской, Сумской, Черкасской, Винницкой и других областях.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины в июле т.г. оштрафовал компании «Воля-Кабель», КТС («Киевские телекоммуникационные сети») и ИВК на 1 млн. грн. каждую. Комитет установил, что «Воля-Кабель» использует механизм ценообразования, который создает условия для искусственного завышения тарифов на предоставление услуг кабельного телевидения. В частности, по данным АМК, в то время как потребительские цены, согласно индексу инфляции в Украине в период с 1 января 2008 года по 1 февраля 2009 года, в отрасли связи выросли на 25,8%, тариф на услугу «Воля-Кабель» в социальном цифровом пакете «Украина» в 2009 году увеличился на 33,3%, по сравнению с тарифом в 2008 году. Кроме того, тариф «Воля-Кабель» на предоставление услуги в аналоговом формате в период с 1 января 2008 по 1 ноября 2008 года вырос на 34,5%, в то время как рост потребительских цен за этот период составил 18%. Причиной привлечения в качестве ответчиков компаний ИВК и КТС стало то, что «Воля-Кабель», ИВК и КТС связаны отношениями контроля и признаются единым субъектом хозяйствования.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг – кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовая связь, а также услуги крупнейших в Украине дата-центров.